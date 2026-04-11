初めてのひとり暮らしや慣れない仕事などで、4月は困りごとやトラブルが起きがちです。新生活で失敗したあれこれを、街頭で調査しました。引っ越し直後で寝具がない、新人時代に会社の電話応対がうまくできないなど、苦い思い出が続々と明かされました。■転居先に布団がない…寒さ対策は？20代男性の失敗談です。2年前、名古屋から急な転勤で東京へ来た際、引っ越しで布団がないという事態に見舞われました。「薄っぺらいタオル1