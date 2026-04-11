[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は11日、FW佐藤陽成が右大腿二頭筋肉離れと、DF福森晃斗が左大腿二頭筋肉離れと診断されたことを発表した。いずれも全治期間は明らかにしていない。佐藤は大阪体育大出身の大卒ルーキーで、今季ここまで3試合に出場している。今月10日の福島ユナイテッドFC戦で負傷した。福森は今季3シーズンぶりに横浜FCへの期限付き移籍から復帰。ここまで8試合に出場していたが、今月9日のトレーニング