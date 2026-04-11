鹿島アントラーズは11日、今月4日のアウェー・水戸ホーリーホック戦で違反行為をしたサポーター2人に対してホームゲーム2試合の入場禁止処分を下したことを発表した。入場禁止期間中のアウェーゲームも対象にするとしている。クラブによると、違反者は1-1で突入したPK戦で敗れた試合後に「立ち入り禁止エリアへ侵入し会場運営の妨げになる行為を行った」という。クラブは2人を特定して事情聴取を実施。違反行為を認めたため処