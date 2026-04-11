駆け寄ってくる千幸ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】犬と飼い主の激しい攻防戦に勝ったのは…？雪が積もった庭で、ワンちゃんと飼い主さんが繰り広げた小さな攻防戦が、Instagramで2.2万いいねを記録しました。投稿には「全力ホリホリかわいい！」「何度も見ています」とワンちゃんのホリホリ攻撃（雪を掘るしぐさ）を絶賛するコメントが集まっています。雪だるまを作りたい飼い主さんと、掘りたいワンちゃん。激しい攻防戦の結末を