デンバー・ナゲッツ vs オクラホマシティ・サンダー 日付：2026年4月11日（土） 開催地：ボール・アリーナ（Denver） 最終スコア：デンバー・ナゲッツ 127 - 107 オクラホマシティ・サンダー NBAのデンバー・ナゲッツ対オクラホマシティ・サンダーがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリー