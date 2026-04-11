木村拓哉が自身のInstagramで、愛犬とのシルエット写真を公開した。 ■木村拓哉「今日はとある撮影をしてもらいました！」 【写真】木村拓哉の撮影に付き添った愛犬“アム”ちゃん、シルエットでも伝わる愛犬との絆 木村は、「今日はとある撮影をしてもらいました！」と綴ったように、スタジオと思しき場所で撮影したシルエット写真を1点公開した。 木村はパーカーのフードを被った様子で、ハイチェアに