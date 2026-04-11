明日4月12日（日）よる7時58分〜8時54分 日本テレビ系で放送の「世界の果てまでイッテQ！」。ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける--。そして、お祭り魂の意志を繋ぐ者として指名された手越祐也。ついにお祭り企画が新章へ突入。そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた！イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑(？)な心境を吐露。すかざず出川哲朗から