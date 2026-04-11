10日夜、熊本市中央区で正当な理由なくカッターナイフを所持していたとして、70代の男が現行犯逮捕されました。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、熊本市中央区の無職の男（79）です。 警察によりますと男（79）は10日、午後10時半ごろ熊本市中央区の辛島公園で正当な理由なく刃渡り約6．8cmのカッターナイフ1本を所持していた疑いがもたれています。 逮捕の約30分前に、男性から「追いかけられた」と110番