NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。DeNAは宮下朝陽選手と勝又温史選手、平良拳太郎投手を1軍登録し、ビシエド選手と梶原昂希選手の登録を抹消しました。抹消となった2選手は、先日登録から外れたデュプランティエ投手に続き「感染症特例」の対象となります。ビシエド選手は8日の試合中に発熱し、検査の結果インフルエンザと診断。最後に出場した7日の中日戦では代打で出場するもショートゴロの成績でした。一方、梶原選手も8日