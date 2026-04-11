NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。中日は大島洋平選手と知野直人選手を1軍登録し、樋口正修選手と尾田剛樹選手を登録抹消しました。プロ17年目40歳、通算2067安打を記録している大島選手は今季初登録。今季ファームでは10試合出場で打率.292を記録しています。同じく今季初登録の知野選手は、昨オフの現役ドラフトでDeNAから入団したユーティリティープレーヤー。今季ファーム8試合出場で打率.238、2打点を挙げており、これが