昨年10月5日の落馬負傷で戦列を離れていた川須栄彦（34）が11日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。自身の手綱でかしわ記念連覇など12勝を挙げるシャマルの稽古をつけた。「思ったより違和感はなかったです。ホッとしました」と頬を緩ませた。復帰への経過については「左鎖骨の開放骨折、肋骨の骨折、あとは落馬の衝撃で肺出血もありました。手術を6回して退院したのが3月3日。そこからリハビリを開始して、今月3日に騎乗許