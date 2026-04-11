１１日は太平洋側を中心に気温が上がり、東京都心では午前１１時前に２５・３度を観測。今年初めて最高気温２５度以上の「夏日」を記録した。気象庁によると、午前１１時４０分までに、神奈川県小田原市で２８・４度、千葉県市原市と静岡市で２８・２度を記録するなど、関東や東海を中心に各地で夏日となった。