【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは１０日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、１７位から出た松山英樹は６バーディー、４ボギーで通算２アンダーの１６位となった。初日は最下位の９０位だった初出場の片岡尚之は、通算１５オーバーで予選落ちした。連覇に挑むロリー・マキロイ（英）が通算１２アン