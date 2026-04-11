連邦議会議事堂で行われた下院司法委員会の公聴会で発言するラスキン議員＝3月4日、首都ワシントン/Elizabeth Frantz/Reuters/File（CNN）イランとの戦争を巡りトランプ米大統領が発言を強硬化させる中、連邦議会のラスキン下院議員がホワイトハウスの主治医に対し、大統領の認知機能検査を実施するよう求めていることが分かった。ラスキン氏はメリーランド州選出の民主党議員。ここ数日、民主党議員に加え、一部の右派もイラン戦