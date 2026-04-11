鉄道好きで知られる中川家・礼二（５４）が、長男（６）と一緒に、車庫が見えるホテルに泊まったことを報告した。１０日付のＳＮＳで「３月２８日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました。車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に。」と宿泊はホテルメトロポリタン大井町トラックスだったことも明かした。礼二は長男とさまざ