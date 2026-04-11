タレントの柳原可奈子（40）が9日、Instagramを更新。生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女が、特別支援学校の小学部に入学したことを報告した。【映像】柳原可奈子、入学式での長女の近影や長女のためのお弁当2023年4月にInstagramで、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、野菜をペースト状にして食べやすく工夫したお弁当や、特別支援学校に入学するために準備した新型バギーを公園