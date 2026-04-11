歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。放送前日が自身の誕生日で、同じく4月10日が誕生日の芸能人、スポーツ選手らの実名をあげつつ、日本テレビの水卜麻美アナについては「初めて聞いた」と明かした。アシスタントの垣花正が「1日遅れですが、昨日はアッコさんの誕生日でした。1日遅れですが、あらためておめでとうござ