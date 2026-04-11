イラン情勢をめぐり、アメリカとイランは日本時間11日、仲介国のパキスタンで直接協議を行う予定ですが、実現するかどうかは予断を許さない状況です。協議の準備が進む首都イスラマバードから、FNNバンコク支局・田中剛記者が中継でお伝えします。世界が注目する協議を前に、首都イスラマバードでは大規模な交通規制が敷かれ、関係車両以外は通行していません。地元メディアによりますと、1万人以上の治安要員が配置され、まさに緊