歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。番組冒頭から声がかすれた状態で登場し、のどの状態などを報告した。番組オープニングで、アシスタント垣花正が「ゴッドアフタヌーン」と叫んで和田が「アッコのいいかげんに1000回」と番組の生コールを告げた。和田の声はかすれ気味で「みなさーん、こんにちは、ご機嫌いかかがです