オランダのレジェンドストライカーが同国１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世に注文をつけた。オランダメディア「ＶＰ」が伝えた。今季リーグ２７試合で２２得点をマークし、得点ランキングトップの上田に、ロビン・ファンペルシ監督は「アヤセが最高のパフォーマンスを発揮するには、最高のコンディションを維持する必要があると思います」とし「今、フィジカル面で最高の体調に近づいている。ですからゴール数が増え