俳優の沢村一樹が、明かしたのは撮影現場で見舞われた“あるアレルギー”。突然左の鼻だけに異変が起きたという沢村が、その原因について語った。沢村一樹○沢村一樹、デビュー当時からお世話になっている先輩とは沢村は9日、都内で行われたテレビ朝日『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』(16日スタート 毎週木曜21:00〜21:54)の制作発表会見に、鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一とともに登壇。沢村が振り返ったのは、