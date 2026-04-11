あす4月12日19時58分放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に、手越祐也が約6年ぶりでスタジオ登場する。【写真】手越祐也が『イッテQ』スタジオに！懐かしさ感じる光景ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“思い”を打ち明ける。そして、お祭り魂の意志をつなぐ者として指名された手越祐也。ついにお祭り企画が新章へ突入。そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた。イモトアヤコは久