アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第11話「キュアアルカナ・シャドウ、現る」が、あす4月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】怪盗団ファントムから予告状が届いた！第11話予告映像主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに