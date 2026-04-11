歌手の氷川きよしが8日にInstagramを更新。移動中のオフショットからカジュアルな装いを披露すると、ファンから「いつも素敵」「最高」といった反響が寄せられた。【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」美脚ショットも（11枚）氷川が「福岡キャンペーン終えて大阪へ」と投稿したのは移動中のオフショット。写真には、デニムパンツに白Tシャツ、黒ジャケットに合皮のキャップというカジュアルな装いでポー