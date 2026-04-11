今月末で現役引退することを４月８日に発表した石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝が、引退表明後初めての実戦となった４月１１日の中山４Ｒ・障害４歳上オープン（直線ダート３２００メートル＝１４頭立て）でトゥラッタッタ（牡５歳、美浦・新開幸一厩舎、父デクラレーションオブウォー）に騎乗して４着だった。直線の入り口では差し切れそうな勢いで、見せ場十分の走りを披露した。道中は最後方に構えて、２周目の向こう