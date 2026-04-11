◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽ＤｅＮＡ宮下朝陽内野手▽ＤｅＮＡ勝又温史外野手▽中日知野直人内野手▽中日大島洋平外野手▽広島持丸泰輝捕手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡビシエド内野手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手▽中日樋口正修内野手▽中日尾田剛樹外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天早川隆久投手【出場選手登録抹消】