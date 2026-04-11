◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、２打席連続本塁打となる２、３号を放った。まずは両軍無得点の２回１死走者なしの１打席目に、右翼へ先取点となる２号ソロ。ドジャースで放った２１１本目の本塁打となり、ドジャー