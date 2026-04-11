フリーの原千晶アナが１１日までにＳＮＳを更新。山口県の魅力を発信する「ぶちうま！アンバサダー」に就任したことを報告した。自身のインスタグラムに「今年度も！山口県の魅力を発信する『ぶちうま！アンバサダー』に任命して頂きました」と報告。続けて「山口県は海の幸、山の幸の宝庫美味しいものがたっっくさんあるんです！！」と記した。最後は「山口の美味しい情報をお伝えしていきますよろしくお願いします」と