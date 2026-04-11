５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が１１日までにＳＮＳを更新。同グループメンバーと滋賀県を観光する様子が話題になっている。自身のインスタグラムに「今年もきっとうまくいく！」とつづると、最後に「＃滋賀観光＃かなあきぴよ」とハッシュタグ記し、吉川愛と辻野かなみの３ショットを披露。桜の下でのショットや３人で滋賀のグルメを楽しむ様子などを公開した。この投稿に「かなあきぴよ