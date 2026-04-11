I Don’t Like Mondays.が4月10日、2度目となるアジアツアーのファイナル公演を迎えた。今回は昨年のZepp TOUR＜TOXIC TOUR 2025＞のアジア版となる＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞としてアジアの5都市を駆け抜けた。3月からスタートし、シンガポール/台北/香港/バンコク/ソウルにて多くのファンを沸かせ、台北を除く4都市は彼らにとって初のワンマン公演となった。TVアニメ『ONE PIECE』主題歌をきっかけに世界への道を切り開いた彼らだ