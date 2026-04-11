◆ファーム・リーグロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューした。１／３回、２７球を投げて１安打、３四球、１死球、１奪三振、３失点の内容で最高球速は１５６キロをマークした。初回、先頭の宮崎に四球、上川畑に死球、マルティネスに四球で無死満塁。有薗からはフォークで空振り三振を奪い