タレントの竹内夢が8日、自身のインスタグラムを更新。釣りに出かけたことを報告した。 【写真】おねえさんから釣り人にベスト着用！ガチ釣りスタイルで乗船 竹内は2018年4月からNHK Eテレ「おとうさんといっしょ」(21年3月まではNHK BSプレミアムで放送)に出演しているが、「母とアジ釣りに出陣しました!!!」と今回は“おかあさんといっしょ”だったことを伝えた。 「ポカポカ陽気に、元気なアジ大きいアジー&