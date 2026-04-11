リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「お城がいいね」が、「2026年春のお城人気ランキングベスト30」について調査を実施。その結果を公開しました。【1〜20位】2026年「春のお城ランキング」TOP20を見る！ランキングは2025年3月1日から5月31日の期間に、ウェブサイト、アプリのデータベースから、「オススメ度」が3．5以上の国内のお城を抽出。さらに、総検索数45万2032件の中から、検索数の多い順にお城を集計