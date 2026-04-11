佐野海舟はストラスブール戦でミドルシュートを決めたドイツ1部ブンデスリーガのマインツに所属の日本代表MF佐野海舟が、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第1戦、ストラスブール（フランス）戦で先制ゴール。その活躍ぶりをチームメートやクラブ幹部が大絶賛している。4月9日の一戦でスタメン出場した佐野は前半11分、自陣のハーフウェーライン付近でボールを奪うとMF川粼颯太とのワンツーで左サイドへ進出。