松木玖生が先制ゴール、サウサンプトンが5発快勝でプレーオフ圏内に浮上イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生は現地時間4月7日、リーグ第41節のレクサム戦に先発出場し、チームを勢いづける先制ゴールを記録した。5-1の快勝に貢献した日本人レフティーに対し、現地メディア「セインツ・マーチング」は「試合を通じてエネルギッシュだった」と、その献身的な走りと決定力を高く評価している。敵地での一戦に挑ん