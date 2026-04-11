11日未明、高知市の県道で歩行者の男性が車と衝突し死亡する事故がありました。春の全国交通安全運動期間中、県内では初めての死亡事故となりました。事故があったのは高知市横浜の県道です。警察によりますと１１日午前０時４６分頃、道路上にいた男性が高知市瀬戸西町方面から北向きに走ってきた軽自動車にはねられました。この事故で高知市長浜の松田平二さん（５２歳）が頭などを強く打ち高知市内の病院に運ばれましたが、およ