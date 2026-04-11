園児の交通安全に役立ててもらおうと静岡県内の自動車販売店グループが10日、交通安全について学べる絵本を贈りました。この取り組みは静岡県トヨタ販売店グループが毎年行っているものです。贈呈式では、トヨタモビリティパーツ静岡支社の曽根正基支社長から静岡豊田幼稚園の園児に絵本が手渡されました。絵本には、道路への飛び出しの危険性や、安全な渡り方などが描かれていて、交通安全について楽しく学べる