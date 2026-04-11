◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「5番・三塁」で先発出場。今季2、3号となる2打席連続本塁打をマークした。これで通算212本塁打とし、ドジャースの球団本塁打記録で単独3位に浮上した。マンシーは2回に右中間へ先制ソロ。ドジャースの先発グラスノーが3回にシーガーに逆転3ランを許