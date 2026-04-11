ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。2ヶ月半かけて作り上げた肉体美を披露した。【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）写真集が発行され、瀬口は「手に渡った時に写真集の重さを感じて、そして、形になってうれしかった」と喜びを口にした。また、「写真集にしかないエンターテイメ