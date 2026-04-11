11日朝、名古屋市緑区の路上で男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。消防によりますと、午前6時半前、緑区高根山の路上で「男性が倒れている」などと、近くに住む人から119番通報がありました。警察によりますと、倒れていた男性は60代くらいで、頭蓋骨が折れるなどして搬送先の病院で死亡が確認されました。男性が倒れていた現場の上には名古屋南JCTがあり、伊勢湾岸自動車道から名古屋高速へ向か