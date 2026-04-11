大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、2人を襲った人物が玄関から侵入した疑いがあることが分かりました。4月8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかりました。2人には、10カ所以上の刺し傷などがありますが、刃物などは見つかっていません。裕加さんの同級生：同級生やったんでショックですよね。（Q.思い当たる節は？）全く分かんない