NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。楽天は早川隆久投手を1軍登録しました。早川投手は、今季ここまでファームで3試合に先発登板し2勝1敗、1完投、防御率1.74と安定した成績をマークしています。昨季は2年連続となる開幕投手を務めましたが、シーズン終盤の9月には左肩のクリーニング手術を受けることを発表。1軍での登板は昨季の離脱以来となります。2勝8敗に終わった昨シーズンの巻き返しを目指し、今季初となる1軍のマウンド