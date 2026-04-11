三重県松阪市の信号交差点で11日朝、右折した軽ワゴン車が対向から直進してきた普通乗用車と衝突し、軽ワゴン車の男性運転手が死亡しました。警察によりますと、午前6時15分ごろ、松阪市曽原町の国道23号線の信号交差点で、直進する普通乗用車と右折する軽ワゴン車が衝突しました。この事故で、軽ワゴン車を運転していた津市に住む金井久好さん(52)が頭などを強く打ち、搬送先の病院でおよそ1時間半後に死亡が確認されました