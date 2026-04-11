奈良から2つの国道が合流→「ずーっと2車線」国土交通省 近畿地方整備局が2026年4月8日、今年度の予算概要を発表。そのなかで「大阪中河内地域」における「交通円滑化や幹線道路の機能強化等に係る調査」を実施するとしています。これに対し、大阪市や八尾市、柏原市が同日「国道25号 大阪柏原バイパス」の実現につながるものだとして声明を発表しています。 【ココか！】これが「大阪柏原バイパス」の構想と“詰まりまくる現道