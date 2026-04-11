『過保護な犬の飼い主』がやりがちなタブー行為５選 飼い主の過保護すぎる行動は、犬に悪影響を与えかねません。ここでは、どのような行動が過保護に該当するのか見ていきましょう。 1.過度なスキンシップ 犬との信頼関係を深めるためには、コミュニケーションが重要です。その中でも、スキンシップは愛情を感じられる行為なので、積極的に行っている飼い主さんも多いでしょう。 しかし、過度なスキン