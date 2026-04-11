「求む・出る杭」をスローガンに地元で活躍する起業家の育成を目指すビジネススクールが今年も始まりました。 【写真を見る】「困難な課題を見つけられることが創業前に大事なことの一つ」経営者を発掘・育成する岡山イノベーションスクール2026が今年も開催【岡山】 世界を目指す経営者を発掘・育成しようと中国銀行と山陽新聞社などが共同で開いている「岡山イノベーションスクール」です