ルフトハンザ・シティ航空は、パイロットと客室乗務員が加入する統一サービス産業労働組合（Verdi）との間で、団体労働協約を締結した。労働協約は給与体系と労働条件の2つを規定しており、企業年金制度や業績連動型報酬に関する内容も含まれる。協約の有効期間は4月1日から3年間で、運航の安定性に寄与するものとしている。乗務員の大多数が、労働組合の代表として統一サービス産業労働組合（Verdi）を選出した。ルフトハンザ・シ