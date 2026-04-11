月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します!2026年4月号の金メダルはココだ!ビスクと響き合うロゼワインと味わいたい贅沢リングイネ『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』＠蔵前LINDA特製赤海老のビスクリングイネ2420円『PIZZA LINDA（ピッツァ