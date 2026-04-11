現地４月10日に開催されたラ・リーガの第31節で、２位のレアル・マドリーは12位のジローナとホームで対戦。７ポイント差で首位のバルセロナを追うなか、51分にフェデリコ・バルベルデのゴールで先制するも、62分にトマ・ルマールに同点弾を許し、そのまま１−１の引き分けに終わった。逆転優勝を目ざすうえで手痛いドローとなった。クラブの公式サイトによれば、チームを率いるアルバロ・アルベロア監督は「多くのチャンスを作