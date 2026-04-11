俳優の高橋英樹が10日に自身のアメブロを更新。1日遅れで妻の誕生日を祝福したことを報告した。この日、高橋は「夕方近くに帰社しました」と切り出し「奥さんの一日遅れのハッピーバースデー」と報告。「お祝いプレゼントの美味しいチョコレートケーキ2種をパクパク（笑）いつもの呉服屋さんからの並んで買うシュークリームもパクパクでした」と、豪華なスイーツで祝福したことを写真とともに明かした。また「元気で迎えた誕生日」